Confissão de Wanessa sobre 'acerto' de Davi marca madrugada de festa no 'BBB 24'

Na noite desta quarta-feira, 21, os brothers do Big Brother Brasil 24 puderam aproveitar a festa da líder Raquele. A eliminação de Deniziane mostrou que os participantes estão dispostos a repensar novas alianças e até a admitir erros.

Wanessa Camargo assumiu que Davi "estava certo" em atitudes que geraram a relação de inimizade entre os dois. As reflexões fizeram Yasmin Brunet chorar durante a madrugada desta quinta-feira, 22. A modelo chegou a dizer que "só errou até agora".

As duas também aproveitaram para conversar com Fernanda, que retornou do último Paredão, para esclarecer motivos de voto. A noite ainda teve Davi sentindo "ciúmes de amizade" de Isabelle e incômodo de Rodriguinho com atitudes de Pitel.

Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24':

Festa 'doce'

Confeiteira, Raquele encerrou sua liderança no BBB 24 com uma festa com o tema "a vida é doce". Durante a madrugada, os brothers puderam se deliciar, até mesmo, com uma mesa cheia de doces.

Wanessa confessa 'acerto' de Davi

Wanessa voltou a analisar as atitudes de Davi na casa, mas, desta vez, para dizer que o brother "estava certo". Ela citou um comportamento do motorista de aplicativo ao tentar alertar Yasmin sobre companhias na casa. "Ele estava certo em toda a situação. ... Foi nessa ocasião que eu entrei na 'pilha' do Davi. E eu falei: 'Cara, esse menino é do mal'", disse.

Acerto de contas

Yasmin e Wanessa tiveram uma longa conversa com Fernanda após a sister retornar do Paredão. A cantora admitiu que ter votado em Fernanda foi uma "estratégia errada". A ex-emparedada demonstrou incômodo com as duas, mas avisou: "Tem outras pessoas que eu tenho uma situação de embate que eu prefiro botar elas no Paredão primeiro".

Yasmin chora e diz que 'só errou até agora'

Yasmin ficou abalada com as conversas e reflexões da madrugada. A modelo chorou e disse "só ter errado até agora". "Eu não entendo isso aqui, Wanessa. ... Eu fui muito burra", lamentou.

'Ciúmes de amizade'

Isabelle, como sempre, aproveitou a festa para dançar e protagonizou um momento ao lado de Matteus. Davi, porém, confessou ter sentido "ciúmes" da cena. "Mas não é um ciúme de namorado, é um ciúme de amigo, é um ciúme de cuidar de você, de querer você bem. ... Eu tenho namorada e eu amo ela, mas você é uma pessoa que está aqui comigo e é muito intenso o negócio", afirmou.

Incômodo de Rodriguinho com Pitel

Rodriguinho se incomodou durante a madrugada com supostas aproximações de Pitel com rivais do trio no jogo. Após uma brincadeira de Fernanda sobre a amiga estar jogando com Davi e Isabelle, o cantor se mostrou irritado. "Meu lance com Davi não é jogo, meu lance com Davi é raiva", disse.