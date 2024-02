Skatistas do Grande ABC tentam vaga em Paris

Mais de 30 skatistas do Brasil embarcam para a disputa do Pro Tour de Dubai, etapa que fecha a primeira janela classificatória para os Jogos Olímpicos. Entre os brasileiros, dois atletas representam o Grande ABC: Raicca Ventura, na categoria park, e Giovanni Vianna, no skate street. A competição terá início no dia 28 e seguirá até 3 de março.