Azulão empata e põe fim à sequência de derrotas na A3

Ainda não foi como o torcedor queria, mas o empate em 1 a 1 contra o Votuporanguense ontem no Anacleto Campanella pôs fim a uma sequência de cinco derrotas seguidas do São Caetano no Paulista da A3. O resultado ainda não melhora a vida do Azulão na competição, que segue na zona de rebaixamento com três pontos, mas melhora o clima nos vestiários do clube. A sensação ao fim da partida era de que, a partir de agora, a equipe possa ganhar confiança e reagir.

E a primeira oportunidade já será no próximo sábado (24), às 15h , também no Anacleto, quando São Caetano e Matonense farão o jogo dos desesperados. O time do interior é o lanterna com apenas um ponto e foi goleado ontem por 6 a 0 pelo Marília.