Corinthians pega o Cianorte-PR com vantagem do empate na estreia

O Corinthians dá nesta noite o primeiro passo na Copa do Brasil. No Paraná, enfrenta o Cianorte, no Estádio Willie Davids, às 20h.

O Timão tem a vantagem do empate. Já o time apranaense terá que vencer se quiser avançar para a próxima fase. Quem passar enfrentará o vencedor do duelo entre Olaria-RJ e São Bernardo FC, que acontece na próxima semana.

O técnico António Oliveira não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que saiu lesionado do clássico contra o Palmeiras, e segue em tratamento. O goleiro Cássio ainda é dúvida.