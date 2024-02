Projeto Futuração abre inscrições para aulas gratuitas de música

O projeto Futuração, que trabalha a inclusão social por meio da música, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de violino e violoncelo em Santo André. Podem participar crianças e adolescentes entre seis e 17 anos. O início das aulas está programado para a primeira semana de março e serão ministradas pelo maestro Douglas Leite às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30, no salão da Igreja Matriz de Santo André (rua Padre Capra, 84 - Vila Assunção), e aos sábados, das 13h às 14h30, no salão da Paróquia São Geraldo Magela (Av. Queirós Filho, 2765 - Guaraciaba).

O curso tem três níveis: iniciantes, intermediários e avançados, que têm oportunidade para se apresentarem na orquestra da Futuração. Todos os instrumentos para as aulas são fornecidos pelo projeto.

“É um incentivo para crianças e jovens deixarem a frente das telas e aprenderem música de uma forma lúdica e bem descontraída. Ensinamos tanto a parte prática, quanto a teórica com história das músicas e seus períodos”, comenta Douglas Leite.

Além das músicas clássicas, o Futuração tem um repertório de temas das principais produções da Disney e de filmes que marcaram épocas, que tem feito muito sucesso nas apresentações do projeto.

As inscrições podem ser feitas com o próprio maestro Douglas através do telefone 98202-6822. Este número também tem WhatsApp.