Palavra do Leitor - 22 de fevereiro de 2024

Acusações em Mauá

‘MP investiga denúncia de pedofilia na Câmara de Mauá’ (Política, dia 16). É de se repudiar o movimento bolsonarista de Sargento Simões e do deputado estadual Atila Jacomussi. Ambos pretendem a cadeira do Paço e, de maneira sorrateira, tentam manchar o presidente da Câmara, Geovane Corrêa com acusações de supostos atos de pedofilia, alegando que a supostas provas são robustas e que cabe ao Ministério Público analisar. Esse tipo de acusação em ano eleitoral fere e arranha a imagem de uma pessoa pública, também pai, marido e cidadão de bem que sempre lutou nas causas dos trabalhadores. A classe política deve repudiar essa atitude de Sargento Simões e Atila Jacomussi. Ambos já foram manchete dos principais jornais da região, São Paulo e até do noticiário de TV. Faço meu repúdio e deixo minha solidariedade ao nobre vereador Geovane Corrêa. Fora, Sargento Simões. Mauá não quer esse tipo de política. Fora, Atila Jacomussi, vai se candidatar em Tremembé.

Eduardo Furtado

Mauá

Fuga em Mossoró

Com apenas 18 dias de Ministério da Justiça, não dá para criticar Ricardo Lewandowski pela fuga inédita de dois criminosos de presídio de segurança máxima em Mossoró (Rio Grande do Norte). Porém, o ministro, ao se pronunciar sobre esse evento, afronta o País quando culpa a época do Carnaval porque, como diz, funcionários relaxam a fiscalização. É brincadeira, um ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) ficar desprezando a inteligência da sociedade com desculpa esfarrapada. Sei que é pedir muito, porém, seria mais honesto e justo para o País se pelo menos Lewandowski confessasse que Lula e PT jamais se preocuparam com a segurança pública.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)





Opinião

‘Travestir policiais de demônio é crime’ (Opinião, dia 18). Gostei do artigo assinado por Dirceu Cardoso Gonçalves. Demonstra a clara inversão de valores pensadamente plantada que, aos poucos, está minando as bases da sociedade, costumes e família.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Poder

Fui acostumada a ver situação e oposição disputarem o poder nas urnas, mas hoje essa disputa mudou o foco. Já não é mais o cidadão quem escolhe quem será o presidente de seu país. Agora, quando ditadores ganham eleições, usam de todas as artimanhas para tirar opositores do caminho. Basta ver a Venezuela, que não concorda em disputar eleições limpas quando um candidato é opositor a Maduro. O mesmo acontece na Rússia. O presidente Putin não aceita opositores e, quando insistem, o caminho deles é o cemitério. Vamos mal desse jeito, pois quem discorda de ditadores é eliminado no meio do caminho.

Izabel Avallone

Capital