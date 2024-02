Diretoria do Santos pede e São Paulo libera mais 4.449 ingressos para jogo com o São Bernardo

A grande procura da torcida santista por ingressos para o jogo deste domingo, no Morumbis, diante do São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, fez a diretoria do Santos se movimentar no sentido de aumentar a carga de bilhetes para o confronto. No início da noite desta quarta-feira, o time santista informou, por intermédio de seu site, que foram liberados mais 4.449 lugares, após uma conversa dos presidentes Marcelo Teixeira (Santos) e Júlio Casares (São Paulo, dono do estádio), somando-se aos às 38 mil entradas disponíveis inicialmente.

Os novos ingressos estarão à venda nos seguintes setores: 1.000 na arquibancada Norte/amarela; 1000 na Arquibancada Leste/azul; 300 na Arquibancada Oeste/vermelha; 1.049 na Arquibancada de visitante; 400 no setor superior, cadeira Norte/Amarela; 600 no setor superior, cadeira Sul/Laranja; e 100 no setor térreo, cadeira Leste/azul.

Clube que mais pontuou na fase de classificação, o Santos garantiu a vaga às quartas de final da competição por antecipação. Líder isolado do Grupo, a equipe do técnico Fábio Carille contabiliza 19 pontos em nove jogos.

Com a semana livre, o técnico Fábio Carille vem usando os treinamento da semana para ajustar a equipe e também conversa com o departamento médico para saber se poderá contar com os retornos dos meias Giuliano e Cazares para o duelo diante do São Bernardo.