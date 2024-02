Cachorrão vence União Suzano e segue como vice na Série A-3

O EC São Bernardo segue firme na briga pelo acesso. Pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, em Guarulhos, o Cachorrão fez 2 a 0 no União Suzano e assumiu a vice-liderança da competição com 18 pontos. Até certo momento da partida, o time da região estava assumindo a liderança porque o Desportivo Brasil perdia para o Bragantino II. Porém, o clube de Porto Feliz virou o jogo e segue líder com 19 pontos.

O Cachorrão construiu uma vitória tranquila, sem sustos. Mesmo em um gramado pesado e com o tempo chuvoso, teve as melhores chances, mais volume de jogo e segurou o ímpeto ofensivo da equipe do Alto Tietê. Os gols da equipe são-bernardense foram marcados pelo zagueiro Alan Uchôa, que aproveitou rebote do goleiro Cleber, após cobrança de falta do ala Rikelmy, e Gustavo Santana, que aproveitou uma furada do zagueiro João Vitor e ampliou o marcador.

A vitória foi a quinta do Alvinegro na A-3, sendo a terceira consecutiva. Em cinco confrontos contra o União Suzano, o Cachorrão tem agora quatro vitórias e nenhuma derrota. Também houve um empate.

A próxima rodada marca justamente o encontro dos líderes. Desportivo Brasil e EC São Bernardo vão se enfrentar no sábado (24), às 15h, em Porto Feliz.