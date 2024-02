Luiz Fernando se reúne com ministro Ricardo Lewandowski

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) esteve em Brasília na segunda-feira para uma reunião com o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Entre os temas debatidos, o parlamentar e o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) focaram nas políticas de segurança da Pasta.

“Fiz questão de falar da nossa preocupação e do nosso apoio às medidas que estão ajudando a diminuir o índice de criminalidade no Brasil”, disse Luiz Fernando.

Apenas no ano passado, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 1,8 bilhão em bens e valores do tráfico de drogas no combate ao crime organizado. O número é superior em mais de 300% se comparado a 2022.

Luiz Fernando aproveitou para convidar o ministro para uma visita a São Bernardo. Lewandowski tem forte relação com o Grande ABC, sobretudo São Bernardo. Ele se formou e foi professor da Faculdade de Direito de São Bernardo, além de ter sido secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura na gestão de Aron Galante.