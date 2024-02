'Guinness Book' reúne o homem mais alto e a mulher mais baixa do mundo; assista

Um encontro de gigantes - e de pequenos também. Na última segunda-feira, 19, o Guinness Book, o Livro dos Recordes, promoveu uma reunião na Califórnia, nos Estados Unidos, entre duas figuras bastante diferentes: o homem mais alto do mundo e a menor mulher viva do planeta, Sultan Kösen e Jyoti Amge, respectivamente.

O casal esteve lado a lado pela primeira vez em 2013, quando participaram do programa chinês Guinness World Records TV. Em 2018, eles também compartilharam um momento ao posarem juntos durante uma viagem às pirâmides do Egito.

O turco Sultan Kösen, de 41 anos, tem 2,51 de altura e sofre uma condição conhecida como gigantismo, um aumento causado devido a crescimentos anormais de tumores na glândula pituitária, localizada no cérebro. Por isso, ele também tem problemas de mobilidade e precisa usar uma bengala para se locomover.

Além do recorde de altura, Kösen também é detentor do título de homem com as maiores mãos do mundo, que medem 28,5 centímetros do pulso até a ponta do dedo mindinho.

Já a indiana tem 30 anos e mede 62,8 centímetros de altura. Para termos de comparação, Jyoti tem a estatura menor que a de uma criança de 2 anos. Ela é portadora de acondroplasia, uma das formas mais comuns de nanismo, e também pode ser reconhecida por muitos fãs de terror devido à sua participação na série American Horror Story.

Segundo a publicação do Instagram oficial do Guinness Book, a dupla vem trabalhando em um projeto secreto para a televisão, mas não existem mais informações sobre a empreitada, como data de lançamento e até mesmo título.