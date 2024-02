Wellington Rato e Igor Vinícius treinam e devem reforçar o São Paulo diante do Guarani

O treino desta quarta-feira deu sinal verde para que duas importantes peças do elenco voltem a figurar no time titular no Campeonato Paulista. Wellington Rato e Igor Vinícius participaram da atividade e devem ficar à disposição do treinador Thiago Carpini para o jogo com o Guarani.

Recuperado de uma contusão no músculo reto femoral da coxa esquerda, Wellington Rato vira opção de ataque para o duelo deste domingo, às 18h, em Campinas. Na defesa, Igor Vinícius tem boas chances de reaparecer. No treinamento, ele não sentiu nenhum desconforto e mostrou estar livre das dores na coxa direita.

Mas se a dupla surge como reforço para o treinador, Lucas e Rodriguinho ainda são dúvidas. O atacante fez um trabalho à parte para tratar de uma lesão na coxa esquerda. Com entorse no tornozelo direito, o meia são-paulino fez trabalhos específicos com os preparadores físicos.

Pressionado pelos três jogos sem vitória no Campeonato Paulista, o técnico Thiago Carpini lamentou a onda de desfalques no elenco neste início de temporada. Entregues ao departamento médico, Nestor, Rafinha e Moreira se limitaram aos trabalhos de fisioterapia.

A semana livre tem sido usada pelo treinador para ajustes no posicionamento do time, que busca uma reabilitação imediata na competição. Com um jogo a menos, o São Paulo aparece em terceiro lugar no Grupo D com 14 pontos, e fora da zona de classificação. Novorizontino e São Bernardo, com 15, lideram a chave.