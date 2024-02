Zilu Godoi diz que Wanessa Camargo irá se decepcionar com muitas amizades após deixar reality

Abriu o jogo! Zilu Godoi já falou diversas vezes que está atenta a tudo que está rolando com a filha, Wanessa Camargo, no BBB24. Mas pelo que parece não é apenas no reality que a empresária está de olho.

Em recente entrevista ao colunista Guilherme Farias, Zilu foi questionada sobre as amizades da filha fora do confinamento e surpreendeu ao falar sobre o assunto. Segundo ela, a herdeira irá se decepcionar bastante com algumas pessoas.

- Muitos, tenho certeza. Às vezes você tem que ser reclusa e viver alguma situação, pra gente reciclar quem a gente quer nas nossas vidas e quem nós não queremos. A Wanessa tá passando por isso agora. Principalmente as pessoas que se diziam amigos dela, que a gente agora sabe que não são.

E encerrou com uma reflexão:

- É a nossa vida, é assim né? A gente conhece os verdadeiros amigos nessas horas. (?) Vivendo e aprendendo.