Dado Dolabella lamenta que seu passado polêmico ainda seja explorado: Fui absolvido com provas

Não é novidade que o nome de Dado Dolabella vive entre os assuntos mais comentados dos últimos tempos, né? Afinal, a famosa namorada do cantor, Wanessa Camargo, está confinada no BBB24, e ele não abre mão de comentar diariamente sobre a participação da artista no reality show.

Com isso, algumas polêmicas sobre o passado de Dado saíram do baú. Em 2008, o cantor foi denunciado por Luana Piovani após tê-la agredido. Seis anos depois, em 2014, ele foi condenado dentro da Lei Maia da Penha. Além disso, outras polêmicas rodeiam a vida de Dolabella, como confusões em bastidores de novelas, briga com João Gordo, prisão por não pagamento de pensão e mais.

Nesta quarta-feira, dia 21, em entrevista ao jornal O Globo, Dado lamentou que seu passado polêmico ainda seja explorado pois está em uma fase mais zen.

Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz (refere-se ao processo movido por Luana Piovani). Não há nenhuma condenação nem as piadas que vemos por aí. Só me movimento agora me defendendo juridicamente sobre esses casos trazidos de forma errônea e que estão encerrados. Porque a internet e a mídia precisam de conteúdos para atacar os participantes do reality. Acho isso um comportamento doentio das pessoas, principalmente porque me movimento por amor e paz há muitos anos. São assuntos ultrapassados de gente oportunista que não tem mais relevância de mercado e que fica caçando likes para ter seu momento de fama. Uma pena.

Dolabella ainda entregou o que tem achado da participação de Wanessa Camargo no BBB24 e da música que fez para a amada.

Conheço a Wanessa há tantos anos. Conheço o coração dela, a essência. Ela é humilde, altruísta, amiga, justa e carinhosa, além de linda! Assim como eu, age muito pelo coração. Infelizmente, a internet virou um mar de ódio, onde as pessoas despejam ali as frustrações da vida. Um reality show tende a fazer com que seja um jogo de desestabilização emocional, onde só são enxergadas partes de cada jogo. Só o público vê uma parte maior, do ponto de vista de diretores e algumas câmeras. Então, não dá para julgar o caráter, a índole ou como a pessoa conduz a vida através de um reality. Eu estou muito tranquilo porque acredito na mulher que entrou lá para fazer uma história linda. Muita coisa ainda vai acontecer, as pessoas vão ter oportunidade de ver também esse lado maravilhoso que eu conheço dela e que todos que andam com ela conhecem. Espero que ela fique tempo suficiente para que todos possam perceber isso também e que ela saia com uma boa vivência disso tudo. [...] A música que eu fiz para a Wanessa foi para um momento da participação dela no "BBB", onde estavam resgatando qualquer coisa que eu tenha feito na vida e me atacando para atingi-la diretamente. Senti que precisava responder. Nada melhor que a música para isso. Gostei tanto do resultado. Quem sabe não entra no álbum? Vamos ver.