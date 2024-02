Iga Swiatek se vinga de Wimbledon, bate Svitolina e avança às quartas do WTA 1000 de Dubai

Principal favorita no WTA 1000 de Dubai, a polonesa Iga Swiatek teve uma vitória com gostinho de revanche nesta quarta-feira. A líder do ranking se reencontrou com a ucraniana Elina Svitolina, algoz em Wimbledon de 2023, há sete meses, e venceu sem problemas para avançar às quartas de final.

Apesar de o jogo ser considerado de risco, Swiatek foi dominante do início ao fim para ganhar após 1h25 de disputa. O primeiro set durou somente 29 minutos e foi um passeio. A polonesa quebrou o serviço da rival nos games quatro e seis e fechou em 6/1.

A polonesa continuou dominando as ações e já abriu o set seguinte com quebra, depois abriu 2 a 0. Em parcial mais equilibrada, Svitolina buscou a igualdade em 2 a 2 e depois em 4 a 4 após novamente ficar dois games de desvantagem.

A reação da ucraniana parou por aí. Iga Swiatek quebrou pela terceira vez na parcial e depois sacou para fechar a vitória em 6/4 e abrir vantagem no confronto de 2 a 1. Nas quartas de final, nesta quinta-feira, a adversária será a chinesa Qinwen Zheng, vencedora do embate com a russa Anastasia Popatova por 6/3 e 6/2.

"Fisicamente me sinto bem. Foi exatamente nisso que trabalhamos durante o período de preparação. Cada partida é mais um desafio, mas não me sinto mal. Hoje em quadra não senti que Elina estava mais descansada e fiz bem o meu trabalho", celebrou Iga.

DEMAIS RESULTADOS

Quarta favorita em Dubai, Elena Rybakina teve trabalho para avançar às quartas de final. O triunfo diante da polonesa Magdalena Frech veio somente no terceiro set, parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4.

A rival da casaque será a italiana Jasmine Paolini, que continua surpreendendo em Dubai. Após bater Bia Haddad na estreia e Leilah Fernandez, derrubou mais uma cabeça de chave, desta vez a grega Maria Sakkari, oitava favorita, com 6/4 e 6/2 nesta quarta-feira.

Cabeça de chave 3, a americana Coco Gauff passou pela checa Karolina Pliskova, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3 e encara a russa Anna Kalinskaya, que eliminou a letã Jelena Ostapenko com 6/4 e 7/5.

A outra partida das quartas será entre a checa Marketa Vondrousova (anotou um duplo 6/2 sobre a russa Liudmila Samsonova) e a romena Sorana Cirstea (fez 3/6, 6/3 e 7/5 diante da croata Donna Vekic).