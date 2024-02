Vem aí! Adriane Galisteu confirma 16ª edição de A Fazenda para setembro

Adriane Galisteu já deu um pequeno spoiler de quando teremos mais uma edição de A Fazenda em 2024! Em resposta a uma caixinha de perguntas em seus Stories, ela confirmou que o fogo no feno começará já em setembro. E aí está animado?

Ainda respondendo aos seguidores, a apresentadora revelou como tem energia para aguentar a maratona do programa:

- Energia tem muito a ver com amar o que a gente faz. Eu amo as minhas escolhas, eu amo o meu trabalho, eu amo estar em A Fazenda, eu amo viajar. Tenho muito prazer no que eu faço e me dá energia.

E ainda contou qual o seu segredo para aguentar o tranco: esportes!

- Eu amo acordar feliz da vida para fazer uma foto, desfilar, apresentar um programa. Têm dias que eu fico cansada, mas eu durmo, me permito dormir, procuro dormir cedo e bastante quando eu posso. Amo fazer esporte, acho que me ajuda muito na energia.

Adriane passou a comandar a atração em 2021, após a demissão de Marcos Mion da Record. Em entrevista para a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, ela contou estar preparada para retornar ao posto em 2024:

- Eu termino sempre meio sem voz e com o sono atrasado. Por três meses, o meu trabalho é intenso e extenso, mas me deixa muito feliz.