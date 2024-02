Ana Hickmann diz que está se sentindo diariamente ameaçada por Alexandre Correa

Ana Hickmann mais uma vez teve que se pronunciar sobre as últimas acusações do seu ex-marido e pai do seu filho, o empresário Alexandre Correa.

Através de uma nota enviada, a apresentadora afirmou que está se sentindo diariamente ameaçada pelo ex. Além disso, eles informaram que o empresário usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente.

Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava.

Na nota eles ainda informaram que Alexandre está fazendo de tudo para descredibilizá-la:

Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho. O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa.

Ana Hickmann se pronuncia nas redes sociais

Nesta quarta-feira, dia 21, Ana desabafou com os seus seguidores e falou sobre o estresse excessivo que está sofrendo nos últimos meses.