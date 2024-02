Alexandre Correa teria entrado com processo pedindo que Ana Hickmann pague seu convênio médico

E as polêmicas seguem surgindo! Em meio à briga na Justiça contra Ana Hickmann, Alexandre Correa teria movido um processo pedindo que a ex-esposa pagasse um convênio médico a ele. Segundo informações do Portal Leo Dias, o empresário supostamente foi retirado do plano de saúde logo após a apresentadora assumir a administração da sociedade que possuíam.

Os advogados de Alexandre teriam alegado no processo que ele sofre grande prejuízo e risco à saúde, pois precisa fazer exames para assistir o câncer que teve no pescoço e também seguir tratamento.

Conforme laudo do médico, a cada quatro meses Alexandre é obrigado a fazer exames de sangues e outro chamado Pet-Scan Oncológico, conhecido também pelo nome Pet-CT16, com alto custo de 5.601,00 (cinco mil seiscentos e um reais).

O empresário não apenas teria pedido que tivesse seu convênio pago por Ana, como também supostamente solicitou uma pensão.