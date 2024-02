Haddad deixa residência oficial do Senado após cerca de 2h de reunião com Pacheco

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a residência oficial do Senado há pouco, após cerca de duas horas de reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Haddad não falou com a imprensa na saída do local. O ministro da Fazenda chegou à residência oficial do Senado pouco depois das 12h. Depois disso, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e os líderes do governo, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Jaques Wagner (PT-BA), também chegaram ao local.