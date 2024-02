Verstappen sobra de novo e é o mais rápido do 1º dia da pré-temporada da F-1

Max Verstappen repetiu a dose na sessão da tarde desta quarta-feira e se impôs na pré-temporada da Fórmula 1. O piloto holandês, da Red Bull, foi o mais rápido deste primeiro dia de testes no Circuito Internacional do Bahrein, baixando o seu tempo em comparação ao período da manhã.

O atual tricampeão mundial anotou 1min31s344 em sua melhor volta do dia, à tarde. Pela manhã, ele anotara 1min32s548. No início desta quarta, Verstappen surpreendeu ao anotar tempo superior ao do primeiro treino livre do GP do Bahrein do ano passado, quando o mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull registrou 1min32s758.

À tarde, a surpresa se deveu ao intervalo de mais de um segundo para o inglês Lando Norris, que registrou 1min32s484. O holandês fez grande exibição com o novo carro da Red Bull, sabendo tirar vantagem do tempo de pista, o maior entre todos que aceleraram no circuito do Bahrein nesta quarta.

Ele completou 142 voltas no traçado. Para efeito de comparação, o GP de São Paulo tem 71 giros. Somente o holandês e o inglês George Russell foram para a pista nas duas sessões. O piloto da Mercedes alcançou 121 voltas - seu companheiro, Lewis Hamilton, fará sua estreia no novo carro da equipe na quinta.

As demais equipes contaram com um piloto em cada sessão nesta quarta. No período da tarde, além de Verstappen, Norris se destacou. O inglês da McLaren chegou a liderar a sessão. Na prática, os bons tempos registrados por ambos mostram que os novos carros da F-1 já começam em alto nível na pré-temporada, alcançando e até superando os tempos registrados no primeiro GP do ano passado.

E, como a pré-temporada, se estenderá até sexta-feira, a tendência é que os pilotos prossigam em ascensão no desenvolvimento dos seus carros. Na sequência, eles terão o primeiro GP do ano justamente no Bahrein, no dia 3 de março, facilitando ainda mais a superação dos tempos da temporada passada.

O primeiro dia de testes não foi marcado por maiores contratempos. A equipe que mais sofreu na pista foi a Williams, nas duas sessões. Pela manhã, o tailandês Alexander Albon parou seu carro na pista. À tarde, o americano Logan Sargeant rodou sozinho, sem maiores danos ao seu monoposto.

Confira o resultado final do primeiro dia de pré-temporada da F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s344

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s484

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min32s584

4º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min32s599

5º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s805

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s007

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s247

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s385

9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s658

10º - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min33s871

11º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min33s882

12º - George Russell (ING/Mercedes), 1min34s109

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min34s136

14º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min34s431

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s587

16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s677

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min35s692

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min35s906