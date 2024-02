Dalila. Ela fala da sua maior criação. Aquela casa que respira poesia. Faz história. Mexe e provoca sentimentos.

Seguimos

Texto: Dalila Teles Veras

O Alpharrabio foi criado em 1992 porque era necessário existir um lugar no Grande ABC para as pessoas se encontrarem, trocarem ideias, falarem de poesia dentro e fora dos livros, compartilharem suas artes e lutas, seus afetos e sonhos.

Hoje, 32 anos depois, a existência desse lugar nos parece ainda mais imprescindível: por tudo que foi feito até aqui, por tudo que ainda há de ser feito.

É muito bonito constatar que nossa região pode contar, há mais de três décadas, com uma casa para aquelas e aqueles que sabem a importância cultural e política desses encontros e trocas que, vejam só, agora chamamos de “presenciais”.

Coisa do passado na era virtual? Não, coisa do futuro! É o que nos dizem, para nossa alegria, as muitas portas de editoras e livrarias, em várias cidades do país e do mundo, que vão se abrindo para que autores e leitores possam conviver e multiplicar a força das palavras.

Muito obrigado a todas e todos que constroem essa história conosco: seguimos juntos!

NAS ONDAS DO RÁDIO

O último seresteiro

Texto: Milton Parron

No programa Memória deste final de semana, uma entrevista por mim realizada com o cantor Carlos José Ramos dos Santos em 1999, considerado o último dos seresteiros no Brasil.

Nascido em São Paulo em setembro de 1934, Carlos José foi um colecionador de sucessos que bateram recordes de vendagem nos anos 60, entre outros, “Esmeralda”, “Guarânia da Saudade” e “Lembrança”.

Apesar de paulistano de nascimento, Carlos José, ainda menino, foi morar no Rio de Janeiro onde viveu durante toda sua vida.

Em maio de 2020 Carlos José nos deixou, tornando-se mais uma vítima da Covid-19.

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Carlos José, o seresteiro. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 1º de março, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Roberto Carlos vem aí – capítulo 8. E o adeus a Antonio Aguillar. Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 24 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8631

MANCHETE – Fundo passa e URB começa na terça-feira (1-3-94).

EDITORIAL – Antes tarde do que nunca. A atuação do Consórcio Intermunicipal não deve se limitar à busca de soluções emergenciais para a Avenida dos Estados.

SÃO CAETANO – Carrefour abre dia 1º (de março de 1994).

SINDICALISMO – Guiba (o futuro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC): sou mais agitador que Vicentinho; a categoria está com saudade de uma greve.

FUTEBOL – Campeonato Paulista, Grupo A-1: Corinthians 4, Santo André 1, no Pacaembu; Grupo A-2: em Ribeirão Preto, Comercial 2, São Caetano 0; Grupo A-3: na Vila Euclides, EC São Bernardo 3, Tanabi 0.

EM 24 DE FEVEREIRO DE...

1954 - Willys Overland do Brasil lançava o jipe nacional. Sua fábrica ficava na Estrada do Taboão, em São Bernardo, onde depois se instalaria a Ford – que também já deu no pé.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Adustina, Araças, Banzaê, Caraíbas, Feira da Mata, Igrapiúna, Itaguaçu da Bahia, Iuiú, Jururuçu, Nova Redenção, Novo Triunfo, Piraí do Norte, Ponto Novo, Presidente Tancredo Neves, Sítio do Mato, Sobradinho, Umburanas e Vereda.

E mais: Araguainha (MT) e Sabinópolis (MG).

HOJE

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil.

