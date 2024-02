O nascente foot-ball. O livro do Vanderlei Retondo. Troca de camisas. Viagem gastronômica. Um crime em Ribeirão Pires.

“Certo dia, ao ler uma de minhas crônicas, um amigo me questionou se eu gostaria de voltar a viver no passado. Refleti por alguns momentos e respondi que não, pois o maior presente que Deus nos deu é o presente e é nele que devemos viver. Do passado devemos guardar boas recordações, mas que não voltam mais”.

Vanderlei Retondo, na apresentação do seu primeiro livro de crônicas, a ser lançado esta noite na Câmara Municipal de Santo André.

FUTEBOL

Na página "Memória" publicada na quinta-feira, 8/2, consta que um dos clubes da Liga Paulista de Futebol em 1904 era o SPR.

Oficialmente, porém, o SPR AC só foi fundado em 1919, e só começou a participar dos campeonatos em 1924.

Em 1904, além dos cinco clubes pioneiros do futebol paulista (São Paulo Athletic, Paulistano, Germânia, Mackenzie e Internacional), o Campeonato Paulista contou com a participação da Associação Atlética das Palmeiras, ok?

Sérgio Paz

Historiador do Memofut

NOTA DA MEMÓRIA – Tem razão, Serginho. Memória confundiu no enunciado da sigla SPA (de São Paulo Athletic) com SPR (de São Paulo Railway). Na ilustração, a íntegra da notícia do jornal O Estado de S. Paulo.

LIVRO

Crônicas de uma Vida Feliz, de Vanderlei Retondo. Lançamento hoje, a partir das 19h, na Câmara Municipal de Santo André. São histórias cativantes, narradas com maestria pelo autor andreense. O preço do exemplar é 30 reais. E toda renda será revertida para as obras da Creche Fraternidade Menino Jesus, de Santo André.

Convite oficial da CMSA

CAMISAS

Você curte camisas de futebol? Coleciona? Gostaria de conhecer outros colecionadores? Então não pode perder o encontro de amanhã, no Museu do Futebol, em pleno Estádio do Pacaembu.

Durante todo o sábado (dia 24) será realizada a atividade “Troca de Camisas de Futebol”.

Mega encontro com mais de 20 colecionadores.

Você tem camisas em duplicata? Quer trocá-las? É só se aproximar. Entrada grátis, numa troca de camisas (e experiências) que volta ser realizada.

Luiz Romano,

Historiador do Memofut

Crédito da foto 1 – Estadão Acervo

ORGANIZAVA-SE O FUTEBOL. A notícia do Estadão em 9 de fevereiro de 1904: entre os cartolas, um nome bem conhecido e reverenciado até os dias presentes, Charles Miller.

Grande ABC e Você

Uma viagem gastronômica pelas décadas de 1960 e 1970.

As comidas feitas por nossas saudosas mães e nonas.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 23 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8630

MANCHETE – URV (Unidade Real de Valor0 vai regular alugueis e escolas. Haverá tabela para os dois casos. Conversão de preços e salários divide o governo.

PLACAR DA VERGONHA – Prefeitura não fará obra (de recuperação de trecho da Avenida dos Estados afetado pelas últimas enchentes), declarava o diretor de Obras de São Caetano, Iliomar Darronqui.

SANTO ANDRÉ – O desembargador Olavo Zampol assumia a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Santo André. Substituía a Léa Beatriz Insuela.

MAUÁ – A indústria Imbraamor, divisão da Imbrafiltro, anunciava a exportação de capacetes militares para Argentina, Paraguai e Uruguai.

EM 23 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Crime em Ribeirão Pires: o lavrador João Cardoso de Lima assassina o menor Francisco Sabonaro, 11 anos, que teria tentado seduzir a mulher do lavrador, Escolástica Maria de Jesus, ameaçando-a com um machado.

O sítio cenário da tragédia ficava a meia légua da Estação de Ribeirão Pires.

1929 - Nascia, em São Paulo, Cid Flaquer Scartezzini, juiz federal e ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Atuou na Prefeitura de Santo André e exerceu duas vezes o cargo de vereador na cidade. Presidente da Câmara Municipal em 1961.

HOJE

Dia Nacional do Rotary

Dia Nacional da Pessoa Surda-Muda

Dia da Sedução

Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro (cf. lei federal 12.639).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Atalaia do Norte (Amazonas), Bela Cruz (Ceará) e Campo Largo (Paraná).

Evangelho

23 de fevereiro

Pois eu vos digo: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no Reino dos Céus.

Mateus, 5,20.

Ilustração: Biblia.com.br