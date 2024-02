Guarani afasta Lucas Araújo e Wenderson após foto em festa de Neilton

Os volantes Lucas Araújo e Wenderson foram cortados da preparação do Guarani para o duelo com o São Paulo pelo Campeonato Paulista. A diretoria tomou a decisão após uma foto dos jogadores no aniversário de Neilton, ex-Guarani e atualmente no Água Santa, circular nas redes sociais. O evento ocorreu na segunda-feira, quando o elenco estava de folga.

A mulher de Wenderson também causou polêmica ao se manifestar nas redes sociais, rebatendo críticas da torcida. Depois, porém, ela excluiu o perfil, mas os "prints" dos comentários ainda circulam nas redes sociais.

Em situação conturbada, o Guarani não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas afastou a dupla por tempo indeterminado. O elenco do Guarani viajou nesta semana para Guararema, a cerca de 150 km de Campinas, em busca de um refúgio em meio à pressão.

Para a próxima rodada, o técnico Claudinei Oliveira terá seis desfalques. Além da dupla afastada, Pegorari, Bruno Mendes e Derek estão no departamento médico, enquanto Heitor está suspenso.

BRUNO MENDES REALIZA CIRURGIA

Na terça-feira, o atacante Bruno Mendes passou por uma cirurgia em um hospital de Campinas após romper o tendão de Aquiles do tornozelo direito. A cirurgia, acompanhada pelo departamento médico do Guarani, foi considerada um sucesso e o próprio jogador agradeceu o apoio da torcida nas redes sociais. O tempo estimado de recuperação é de pelo menos seis meses.

"A cirurgia foi um sucesso. Quero agradecer ao papai do céu pela primeira batalha vencida e também todos que estiveram em oração. Agora é recuperar bem e me dedicar 100% para ajudar o nosso Bugre", disse Bruno Mendes.

Ele se machucou no começo do mês, na derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Em 2023, foi um das peças-chave do elenco, com 35 partidas e sete gols. Nesta temporada, fez seis jogos, com dois gols e uma assistência.

GUARANI NO PAULISTÃO

Nos dois últimos jogos, já sob comando de Claudinei Oliveira, o Guarani fez confrontos diretos contra o rebaixamento e não foi bem. Empatou com o Santo André por 2 a 2 após fazer os dois primeiros gols e perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

Com os resultados, soma cinco pontos em quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras (18), Água Santa (14) e Ponte Preta (13). Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está na em 15º e penúltimo lugar, formando a zona de rebaixamento com o Santo André, que tem quatro pontos.

A partida contra o São Paulo, pela 10ª rodada, será realizada no domingo, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Como mandante, o Guarani já fez quatro jogos e ainda não venceu. Foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols marcados e seis sofridos. As duas últimas partidas serão contra Botafogo, fora, e Red Bull Bragantino, em casa.