Obituário - 21 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Helena dos Santos Pagge, 92. Natural de Vargem Grande Paulista (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nilo de Souza, 91. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pilato Sobrinho, 90. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mirian Fernandes Caldieri, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Marques da Silva, 88. Natural de Extrema (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Manoelina Paula da Silva, 88. Natural de Itamogi (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza de Melo Mariuci, 82. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maria Margarida Borges, 82. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José de Brito, 81. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra de Andrade Filippetti, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério do Araçá.

Osmar Donegá, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Telma dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Balconista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair de Oliveira Ferreira, 50. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréia Regina Mendes Nascimento, 47. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Basanelli, 41. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Músico e diretor de arte. Dia 10, em Santo André. Cemitério de São José do Rio Preto.

SÃO BERNARDO

Maria Jorgina Rossi, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha Matavelli Battistini, 90. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Amélia Zamperlini Sert, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha de Aragão Cunha, 88. Natural de Itajuípe (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Albina Augusta Gabriel Ferreira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Valter Veiga, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Iracy Viana de Sousa, 76. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Vitorino Alves de Lima, 73. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

José Marques Sobrinho, 71. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Edison Batista de Oliveira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Suzano (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Rosana Justi, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cleonice, em São Paulo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Claudio Sambini, 79. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Comerciário aposentado. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ana Cristina de Lourenço, 65. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

João Nonato de Souza, 74. Natural de Santa Rita de Cássia (Bahia). Residia na Cidade Júlia, na Capital. Dia 9. Vale da Paz.

Geralda Cândida Barbosa, 70. Natural de Ipaumirim (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

José Cambuhy de Lima, 70. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Reinaldo Ferreira Borges, 66. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Marinalva Fagundes Lima, 66. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Tereza Gonzaga, 65. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero João dos Santos Sales, 59. Residia na Cidade Júlia, na Capital. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Devanir da Silva, 58. Natural de Pacaembu (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Cristina Almeida de Souza, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilvania Guimarães dos Reis, 47. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Robert Tawan Pires Sousa, 15. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Bonifácia dos Santos, 84. Natural de Vargem Alegre (MG). Residia na Vila Claudia, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.