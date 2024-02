Obituário - 22 de fevereiro de 2024

GERALDO GRANELA

(Ibitinga, SP, 21-11-1934 – Santo André, 11-2-2024)

Geraldo Granela foi o mais votado candidato do PT nas eleições municipais de 1982. Obteve 6.304 votos. Entrou em atrito com o partido e foi expulso da sigla em dezembro de 1987. Em maio de 1988 ingressou no PMDB. Concluiu o mandato (1983-1988). Sua base eram os metalúrgicos e a Igreja. Inspetor de qualidade, trabalhou na Ford, unidade de São Bernardo.

“Tenho consciência de que não cometi delito algum e não infringi nenhuma norma do partido”, declarou Granela ao Diário (cf. edição de 5-12-1987).

Filho de Carlos Granela e Virgínia Giro, Geraldo Granela era casado com Dirce Padovani Granela. O casal teve três filhos: Rogério, Denise e Deise. Residia no Parque das nações. Parte aos 89 anos e foi sepultado no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

SANTO ANDRÉ

Arlinda Marques Sasso, 97. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Benedita de Souza Pereira, 96. Natural de Guaiçara (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério do Carmo I, em São Paulo.

Laurinda Josefina Ticianelli Gomes, 92. Natural de Bariri (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neyde Tavares de Carvalho, 86. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ildo Dominguez Fernandez, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André Dia 11. Memorial Planalto.

Almiro Izidoro dos Santos, 77. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Dutra de Macedo Sobrinho, 69. Natural de Pedreiras (Maranhão). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Ferreira Ramos, 45. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Paulo Parra Medina, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro II, em São Paulo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

José Roque da Silva, 78. Natural de Londrina (PR). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Julieta Navares Gianelli, 99. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Donato Campanelli, 81. Natural de Birigui (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Maria Estelita da Conceição, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Maria da Silva, 62. Natural de Governador Valadares (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Roberto Oliveira, 69. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Aliete Albertina da Silva e Silva, 62. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Manoel Florentino de Souza, 84. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Lourival da Silva Lacerda, 61. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.