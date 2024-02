Beyoncé se torna primeira mulher negra a estar no topo da Billboard?s Hot Country Songs

Feito histórico! Mais uma vez mostrando que ela é uma das maiores artistas da indústria musical, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a estar no topo da Billboard?s Hot Country Songs. Segundo informações do The Guardian, a música Texas Hold 'Em estreou em número um.

A faixa, foi lançada simultaneamente com o single 16 Carriages, ainda trouxe mais uma conquista: a cantora é agora a segunda artista feminina - sem acompanhamento ou feats - a estrear em número um nas paradas de música country. A primeira a conseguir o feito foi Taylor Swift com a regravação de Love Story and All Too Well em 2021.

Vale lembrar que a lista da Billboard?s Hot Country Songs começou em 1958 e utiliza diversos sistemas de métrica para calcular as posições. O veículo explica que os fatores combinados são vendas, streams e frequência em que ela a música é tocada rádio.