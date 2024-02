Deniziane revela como foi encontrar mãe de Matteus após sair do BBB24 e se deseja namorar o brother

Na manhã desta quarta-feira, dia 21, Deniziane participou do Mais Você para falar sobre a sua trajetória no BBB24. A sister já começou o programa chorando após assistir pela primeira vez como foi a reação de Matteus com sua eliminação. O vídeo mostrou o brother completamente arrasado com o resultado do paredão.

- Essa cena do Matteus foi a primeira vez que vi. É algo que mexe muito comigo. Eu não ligo que as pessoas me julguem pelo meu jogo, só não quero que julguem a minha relação com ele, que foi genuína e verdadeira. Esse foi o ponto também para eu ter dado um basta para tentar poupar ele ou eu de alguma coisa que poderia prejudicar no jogo, porque lá a gente não tem visão daqui de fora. A minha relação com ele era verdadeira, não queria que as pessoas duvidassem disso nunca. Eu sei do meu coração e sei que foi de verdade. Me machucou ver ele desse jeito. Quando tive essa atitude foi só para proteger ele e a mim também, isso que me machucou quando eu saí, das pessoas julgarem se foi verdade ou não. Foi construído de uma forma muito bonita, que a gente não sabe nem de onde surgiu, de quando a gente começou a se olhar de maneira diferente, porque foi genuíno.

Deniziane disse que sempre deixou claro que não iria se relacionar no programa, mas chegou em um ponto em que não conseguiu segurar. Ela frisou que apenas decidiu se afastar de Alegrette para se priorizar no jogo. A sister ainda derramou mais lágrimas após ver um vídeo que o filho gravou fazendo campanha para que ela ganhasse o programa.

- Meu filho é minha vida e se eu estava lá era por ele. Me transformou como mulher, me trouxe uma força que só eu sei falar. Sou mãe solteira, não solo porque o pai faz o papel dele graças a Deus, mas passar por esse processo na época foi bem difícil e ele depois foi a minha única certeza na vida. Muitos dias sem ver ele, não liguei por estar com medo da reação dele na hora que me ver, quero trabalhar isso na cabeça dele ainda. Estou sendo forte até agora, porque quero abraçar, sentir o cheirinho dele.

Enquanto tomava café da manhã, disparou sobre um fator que a incomodava muito nas interações entre os participantes da casa mais vigiada do Brasil.

- As pessoas são muito mentirosas. Como consegue olhar no seu olho e mentir na sua cara? Por isso que as pessoas falavam que eu não tinha posicionamento. Mas quando eu ia lá perguntar, a pessoa olhava no meu olho e mentia. Como vim de uma família em que isso é muito triste, eu acreditava na pessoa.

Após sair do reality, a ex-participante chegou a conhecer a mãe de Matteus e relembrou como foi o momento:

- Foi uma surpresa para mim. Ela nos procurou para ir no quarto de hotel conversar com a gente. Eu estava muito agoniada, porque quando você sai de um programa desses sem informação nenhuma e algumas pessoas te colocam coisas ali, você fica meio confuso. Eu estava muito angustiada de ter talvez causado nele alguma coisa. Quando ela foi no quarto, falou para eu tirar essa culpa, tirar esse peso todo, que não tem nada disso, que tem muitas pessoas que gostam da gente e que por isso acharam um pouco triste a gente ter terminado. Eu expliquei para ela que era só para nos priorizarmos no jogo, que a gente conversou lá dentro para tentarmos aqui fora. Eu falo que toda mulher tem que ter um Matteus na vida, porque toda mulher tem que ser tratada dessa maneira.

Ela não descartou a possibilidade de começarem a namorar quando Matteus sair da casa, mas explicou que os dois conversarão sobre a relação, pois moram muito longe um do outro e se trata de uma decisão de duas pessoas. Ao ser questionada se quer viver o romance, respondeu:

- Eu quero, não vou mentir.

Deniziane teve alguns embates com Fernanda e escolheu que a sister fosse ao paredão com ela após ser indicada pela líder Raquele. Sobre a confeiteira, opinou:

- A Fernanda teve alguns posicionamentos que não gostei. Isso é independente de qualquer coisa, são pontos que não concordo e decidi que ela fosse. Eu já sabia que eu iria, porque a Raquele já tinha decidido que ia votar em mim. [O que mais me incomodava] era um pouco da ironia, ela ter falado que não tinha votado na Alane, mas votou e eu vi no dedo duro, depois vi ela falar para a Alane que não votava nela. Estou tentando entender [o motivo de ela ter ficado no jogo], preciso ler alguns comentários e o posicionamento do público. Na minha cabeça ela iria sair por alguns posicionamentos no jogo. Ela também ficava só no quarto, não interagia com ninguém, não fazia questão. Ela não é planta. Joga bem, se posiciona, só que é difícil julgar ele porque como só fica no quarto e não tenho acesso ao quarto não consigo falar.

A ex-participante também reviu a treta que teve com Davi por conta de limões e explicou seu posicionamento.

- A questão com o Davi dos limões é porque só quem vive na Xepa sabe o que a gente passa. Uma casa com 16 pessoas e 11 na Xepa, de seis limões ele pegou três para ele escondeu de fato. Falei com ele que não era legal. Depois que a gente conversou e se entendeu, pedi desculpas por não ter falado diretamente com ele, mas era porque eu estava procurando de quem ela. Perguntei à casa toda e lá fora também. Depois ele conversou comigo, disse que não gostou de eu ter falado na frente de todo mundo, eu reconheci, pedi desculpa, a gente se acertou e foi isso. Não foi com a intenção de xingar ele, é só porque é uma casa em que a comida é muito restrita e isso tipo de atitude me incomodou.

Por fim, Deniziane contou qual a sua visão sobre o motorista de aplicativo.

- Eu achava ele forte no sentido de determinação. Eu falei com ele: Davi, ou o Brasil te ama, ou te odeia, não tem como ser meio-termo, você é um participante muito incisivo. Ele criou uma relação com o Matteus muito bonita. O Matteus foi muito homem de falar: Não vou virar as costas para ele enquanto a casa está virando, porque isso não se faz com ninguém.