Bayern de Munique anuncia saída do técnico Thomas Tuchel ao fim da temporada

A direção do Bayern de Munique decidiu encerrar de forma precoce o contrato do técnico Thomas Tuchel. Nesta quarta-feira, o clube alemão anunciou que o treinador deixará o time ao fim da atual temporada europeia, que se encerra em junho. Inicialmente, o vínculo do treinador iria até o fim da temporada seguinte, finalizada no meio de 2025.

"Em uma boa e aberta conversa, tomamos a decisão de encerrar nossa relação de trabalho no verão (europeu) em acordo mútuo", afirmou o presidente-executivo do clube, Jan-Christian Dreesen. "Nosso objetivo é seguir uma nova direção no futebol com um novo treinador principal para a temporada 2024-25."

O dirigente não deu qualquer indicação de qual seria o alvo do clube para o comando do time, nem indicou um perfil de treinador para a próxima temporada.

No mesmo comunicado, divulgado pelo clube, Tuchel afirmou que "é claro que continuarei a fazer tudo o que puder com a minha comissão técnica para alcançar o máximo sucesso" até deixar o clube. O próximo jogo do Bayern será no sábado, em casa, contra o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão.

A decisão do clube acontece após uma rara sequência negativa do Bayern nos últimos anos. O time acumula três derrotas consecutivas, uma delas para a Lazio, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sem convencer em campo, o clube corre o risco de encerrar a temporada em branco, sem títulos, algo que não aconteceu há 12 anos.

Já eliminado na Copa da Alemanha, por um time da terceira divisão, o Bayern é o vice-líder do Campeonato Alemão. Porém, está oito pontos atrás do líder Bayer Leverkusen. Sem esboçar reação, o time de Munique pode ter encerrada a série de títulos do Alemão, que já alcança 11 troféus consecutivos.

Na temporada passada, o Bayern só obteve a conquista na última rodada pelos critérios de saldo de gols depois que o Borussia Dortmund desperdiçou chance incrível de se sagrar campeão. Foi o único título conquistado por Tuchel no Bayern desde sua estreia no comando da equipe, em abril do ano passado. O treinador alemão havia substituído Julian Nagelsmann, que ficara dois anos no cargo de treinador da equipe.