Virginia Fonseca revela sentimentos após descobrir que está esperando um menino: - Está sendo diferente para mim

Virginia Fonseca não poderia estar mais animada após descobrir que está esperando um menino. A influenciadora, que está grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, realizou um grande chá revelação para descobrir o sexo do bebê e ficou em êxtase ao saber que as Marias ganharão um irmãozinho - que se chamará José Leonardo.

Na madrugada desta quarta-feira, dia 21, a famosa contou aos seguidores como estão os sentimentos com a novidade. Nos Stories do Instagram, ela declarou:

- Estou muito feliz. Já sou muito feliz com as minhas Marias. Elas são a alegria da minha vida e sou muito grata a Deus por elas. Eu amo ser mãe de menina. Passo mal, eu babo, sou alucinada por elas. Agora vai ser algo novo.

Virginia ainda confessou que está gravidez está sendo muito diferente das outras duas.

- Desde agora, a gestação já está sendo tudo diferente para mim. Desde que eu descobri, falei para vocês que parecia a primeira. Meu corpo está mudando diferente do que das outras duas. Está sendo diferente para mim, até porque é o meu primeiro menino. Deus abençoe, que venha com muita saúde. Estou muito feliz também que agora sou mãe de menino.