Hora de voltar para casa! Deniziane é a nona eliminada do BBB24

Acabou o jogo! Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 20, mais uma eliminação no BBB24 e Deniziane foi a escolhida pelo público para deixar o game. A sister foi eliminada do reality show após enfrentar a berlinda com Fernanda e Matteus.

A fisioterapeuta recebeu 52,02% dos votos, e acabou sendo a nona participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Para quem não acompanhou, Raquele, a líder da semana escolheu indicar direto Deniziane. Já Fernanda foi parar no paredão com 10 votos pela casa, e Matteus foi o segundo escolhido, com três votos