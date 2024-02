Meligeni supera argentino após três sets e Wawrinka perde em dia de chuva e atraso no Rio Open

A terça-feira começou com dificuldades para os brasileiros que foram acompanhar o segundo dia do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro. Por causa da forte chuva que castigou a cidade, os jogos começaram com mais de três horas de atraso. Sem desanimar, o público lotou as quadras e fez enorme festa para grande vitória de Felipe Meligeni em batalha de três sets: 6/2, 3/6 e 6/3 diante do argentino Pedro Cachin. Apesar de também ter apoio maciço, o experiente Stanislas Wawrinka sentiu o desgaste e acabou se despedindo com 7/5 e 6/4 para Facundo Diaz Acosta.

Por causa da insistente chuva que caiu no Rio de Janeiro desde o meio da tarde desta terça-feira, a rodada começou com mais de três horas de atraso, já de noite, e apenas em confrontos de simples. Os jogos de duplas foram todos adiados para esta quarta-feira.

As atenções, com quatro jogos simultâneos, estavam no brasileiro Felipe Meligeni, que acabou com a escrita de o País jamais ter furado o qualificatório no Rio Open, e no experiente suíço Stanislas Wawrinka em partidas diante de argentinos.

Na quadra 1 com todo apoio da torcida, Felipe Meligeni sacou bem e contou com devolução para fora para abrir 1 a 0 na partida contra o argentino Pedro Cachin. A vibração foi enorme quando o tenista da casa fechou o set em fáceis 6/2.

Meligeni começou muito mal a parcial seguinte, contudo, e com dois saques perdidos, ficou em desvantagem de 4 a 0. Pressionando, devolveu uma quebra no quinto game, mas viu Cachin fechar em 6 a 3 e levar a decisão ao terceiro set.

Mais confiante, o argentino começou a parcial decisiva já aproveitando o break point. E sacou bem para abrir 2 a 0. O brasileiro reagiu de maneira gigantesca, empurrado pelas arquibancadas lotadas, e virou para 4 a 2 com duas quebras. Confirmou o saque e ficou bem perto da vitória. Sacou para fechar no oitavo game e não decepcionou, aproveitando o terceiro match point.

Já Stanislas Wawrinka, uma das estrelas dos primeiros jogos do dia e pela primeira vez no Brasil, entrou em quadra diante do argentino Facundo Diaz Acosta com arquibancadas vazias, e foi logo abrindo 3 a 0. Somente na primeira virada de lado que o público foi liberado para acompanhar o experiente suíço.

Após sofrer para fazer o primeiro ponto, o argentino lutava para equilibrar a partida diante do suíço. Com uma furada e golpe errado por entre as pernas, porém, viu Wawrinka fazer 5 a 2 no primeiro set. Lutando muito, e bem melhor fisicamente, Facundo buscou imponente virada, fechando a parcial após cinco pontos seguidos, por 7 a 5.

Visivelmente desgastado, o suíço não conseguia mais acertar nada, mesmo com apoio dos brasileiros. Wawrinka começou o segundo set perdendo duas vezes o saque e com 3 a 0 contra. Ainda encostou com 4 a 3 e 5 a 4 mais na base da garra que da técnica. Facundo sacou bem, contou com erros não forçados do suíço e se garantiu na segunda rodada com 6 a 4.

O adversário da segunda rodada do Rio Open será o compatriota e cabeça de chave 5, Sebastian Baez, que fez 6/4 e 6/3 no francês Corentin Moutet, que veio do qualificatório.