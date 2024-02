Azulão recebe a Votuporanguense precisando vencer para respirar

O São Caetano recebe hoje à noite, às 20h, a Votuporanguense pela oitava rodada do Paulista da A3. A partida será no Estádio Anacleto Campanella e os ingressos já estão à venda R$ 10 (inteira) e R$ 5 meia e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site tickethub.com.br. Maiores de 65 e menores de 12 anos acompanhados de adulto pagante entram de graça. Nestes casos é necessária apresentação de documento oficial com foto.

O técnico Rogério Zimmermann encerrou os preparativos para o confronto ontem, com ajustes de posicionamento, bola parada e coletivo tático. A novidade para o jogo de logo mais será o retorno do meia atacante Enzo Adriano, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Azulão ainda não venceu e amarga a vice-lanterna da competição com apenas dois pontos. São cinco derrotas consecutivas. Uma vitória hoje é essencial na busca pela recuperação, uma vez que o primeiro time fora da zona de rebaixamento é a Itapirense com cinco pontos.