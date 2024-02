Cachorrão joga para virar líder da A-3 nesta quarta

Invicto e dividindo a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A-3 com o Catanduva, o EC São Bernardo pode se tornar líder da competição hoje. Para isto, precisa vencer o décimo colocado União Suzano, às 15h, no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, e torcer para que o líder Desportivo Brasil e o Catanduva pelo menos empatem seus jogos.

Para a partida, o técnico Renato Peixe não poderá contar com o lateral Inácio Inácio Carneiro, suspenso, e o zagueiro Rayan, segue lesionado. No último treino realizado ontem no Baetão, Peixe sinalizou que devem ser opções Rikelmy e o jovem defensor Wesley, que já foi titular no último jogo.

MANDO DE JOGO

Conforme adiantou o ABC Esportivo no Instagram (@abcesportivo), a diretoria do Cachorrão decidiu levar a partida para Guarulhos devido ao alto valor do aluguel praticado pelo São Bernardo FC. O estádio, que pertence à Prefeitura são-bernardense, está sob concessão do Tigre, o outro clube da cidade. De acordo com a postagem, o Cachorrão paga R$ 15 mil para jogar no local. Somando com outros custos que envolvem uma partida, esse valor pode chegar a R$ 28 mil. No último jogo contra o Catanduva, por exemplo, o clube teve prejuízo de quase R$ 25 mil. A diretoria do Cachorrão chegou a consultar o Bruno José Daniel, em Santo André, e a Arena Inamar, em Diadema, mas os estádios estão sem agenda. Em nota, o clube confirmou a situação e destacou que a mudança zela pela saúde financeira do clube. “Reconhecemos que não é o ideal, mas a realidade nos obriga a buscar alternativas viáveis para garantir a saúde financeira do clube e seguir as regras da competição.”