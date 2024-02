UFABC desativa enfermaria e preocupa estudantes

A UFABC (Universidade Federal do ABC) desativou a enfermaria de seu campus em Santo André, segundo denúncia dos estudantes. Na última semana, conforme relatos, foi necessário o uso do espaço após indisposição de um dos alunos, porém, o local se encontrava fechado, sendo feita a orientação para chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A instituição confirmou ao Diário que a enfermaria não está em funcionamento, ao dizer que equipe de saúde “passou a trabalhar com foco exclusivo em ações educativas e de promoção à qualidade de vida”.

Conforme relatado pelo estudante Gustavo Santiago, 28 anos, o problema foi descoberto na última semana, durante aula, quando um de seus colegas de classe desmaiou. “Meu professor pediu para que eu fosse até a enfermaria pedir socorro e, chegando no espaço, fui informado que ela não existia mais e que iam chamar o SAMU”, relata Gustavo. Apesar da falta de atendimento, o colega de classe voltou a sentir melhor, evitando maiores problemas. A UFABC confirmou o fechamento do local. “Desde o início de janeiro, a equipe de saúde da UFABC passou a trabalhar com foco exclusivo em ações educativas e de promoção à qualidade de vida. Com essa nova perspectiva, as atividades nesse campo se dedicam a abordagens temáticas e de interesse público, priorizando campanhas de conscientização coletiva e a integração com as unidades municipais de saúde”, explica a instituição.

Em relação a intercorrências pontuais, a UFABC diz que concentra o recebimento de alertas em serviço telefônico 24 horas.