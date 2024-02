‘Não temo, nada vai aparecer’, diz Geovane sobre acusações de Simões

O vereador e presidente da Câmara de Mauá, Geovane Corrêa (PT), falou abertamente sobre a acusação de pedofilia. O suposto caso teria ocorrido em 2021, quando assumiu a direção do Legislativo. A denúncia partiu do vereador Sargento Simões (PL).

Em rota de colisão com a gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), o liberal ainda não havia formalizado a denúncia, porém, nos últimos dias, alegou ter recebido fotos do suposto crime contra uma menor de idade e levou o caso ao Ministério Público, que por sua vez, o remeteu para investigação da Polícia Civil nesta terça-feira.

Geovane diz que não tomou qualquer atitude contra o adversário político e acusador, mas garante estar tranquilo em relação ao andamento do inquérito policial. “Não temo. Nada vai aparecer”, diz, denunciando ser vítima de extorsão. O crime que o petista se refere é o chamado ‘golpe dos nudes’, que consiste em chantagear usuários de redes sociais com envio de fotos íntimas.

Após atingir o alvo, os golpistas começam a chantagear as vítimas e cobrar valores em dinheiro para não tornar o caso público. Geovane afirmou que na época registrou BO (Boletim de Ocorrência), mas não enviou cópia ao Diário.

Aliado de primeira hora de Marcelo Oliveira, Geovane Corrêa demonstra preocupação com o dano político, o que pode prejudicar os planos de reeleição, tanto dele quanto do prefeito. O núcleo duro do PT cogita a possibilidade de tirar Geovane da disputa eleitoral. Indagado se conversou com a executiva e correligionários, o presidente da Câmara confirmou o diálogo. “Eles precisam entender o que está acontecendo neste momento de formação de chapa”. Apesar da grave acusação, Geovane destaca que “gostaria de ser ouvido pelo delegado”.

Geovane diz que mesmo diante das graves acusações não deixará o cargo de presidente da Câmara. Já sobre a abertura de Comissão de Ética para apurar falas de Sargento Simões, que na primeira sessão do ano disparou ataques contra ele, o petista falou que o projeto está em elaboração. “Já que temos o voto dele (Sargento Simões) vamos levar adiante”, garante.