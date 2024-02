Haddad: Minha agenda com Lula foi remarcada para amanhã às 10h

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, 21, às 10h. A expectativa é que ele converse com Lula sobre as negociações em torno da proposta de reoneração da folha de pagamentos.

Ao sair da sede da Fazenda nesta noite, ele foi questionado sobre se, durante as reuniões com o presidente nesta terça-feira, foi tomada alguma decisão sobre o assunto, já que há expectativa de que a reoneração seja encaminhada via projeto de lei, e não tramite mais por Medida Provisória, como propôs a Fazenda no final do ano passado.

Haddad respondeu apenas que sua agenda para tratar com Lula foi reagendada para amanhã, após o compromisso que aconteceria às 16h desta terça ter saído da agenda do chefe do Planalto. "A agenda com ele foi remarcada para amanhã, às 10h", respondeu.

Durante a manhã, o ministro foi ao Planalto para se reunir com Lula, ministros e representantes do Congresso para debater a pauta do governo no Legislativo. Na parte da tarde, ele voltou ao local de trabalho do presidente para participar de uma reunião com Lula e a CEO Global do Citibank, Jane Fraser.