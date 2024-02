Queda de rendimento pressiona Carpini e técnico tem semana livre para 'recuperar' São Paulo

Fora da zona de classificação do Grupo D, três jogos sem vitória, e um time que começa a derrapar na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista. É neste ambiente tenso que o técnico Thiago Carpini tenta arrumar a casa para fazer o São Paulo voltar a reagir na competição.

As derrotas para Ponte Preta e Santos, somada ao empate no último jogo, diante do Red Bull Bragantino, em pleno Morumbis, colocaram em dúvida a eficiência do trabalho de Thiago Carpini que ganhou força com o título da Supercopa Rei sobre o rival Palmeiras.

Diante da pressão, o treinador tenta manter o tom de tranquilidade. Mas a falta de resultados já surge como um complicador e ameaça a estabilidade do treinador neste início de temporada.

A semana promete ser de trabalho. Com a folga no calendário, a ideia é fazer os ajustes táticos e também trabalhar as jogadas ensaiadas. Num trabalho em conjunto com o departamento médico, Carpini torce também para a volta de atletas que estão no departamento médico.

"No nosso grupo não está faltando entrega e nem comprometimento. Trabalhamos muito. O que estamos enfrentando são problemas de início de temporada. Tenho que preservar os atletas mais desgastados e seguir o nosso planejamento."

Terceiro colocado no Grupo D, e com um jogo a menos, o São Paulo soma 14 pontos contra 15 do Novorizontino e do São Bernardo. No final de semana, a tentativa de reabilitação vai ser em Campinas. O confronto é no domingo, às 18 horas, diante do Guarani.