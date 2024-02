Se encontraram? Após colunista revelar presença de Carol Barcellos e Marcelo Courrege em evento, Renata Heilborn posta vídeo no mesmo local

Carol Barcellos e Marcelo Courrege teriam sido vistos juntos no Rio Open, um dos maiores torneios de tênis da America Latina. Segunda informações do colunista Leo Dias, essa teria sido a primeira vez que o casal surgiu no mesmo lugar desde a revelação de que estavam em um relacionamento no Carnaval de 2024. O que mais surpreendeu, no entanto, é que Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, compartilhou um vídeo mostrando estar no mesmo local.

Teriam eles se encontrado por lá? Não sabemos, mas segundo Leo Dias, nem mesmo Marcelo e Carol teriam passado muito tempo juntos, nem mesmo trocando carinhos. Fontes do jornalista ainda afirmaram que o casal percebeu a movimentação de fotógrafos, dando um jeito de apressar o passo.

Vale lembrar que o casal ainda não se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Renata. Depois de Carol e Marcelo assumirem o romance, Heiborn fez uma declaração nas redes sociais dizendo que havia sido traída e que a jornalista esportiva tinha até mesmo sido sua madrinha de seu casamento.