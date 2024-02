Paciente com chip cerebral conseguiu movimentar mouse com o pensamento, diz Elon Musk

Um paciente com chip da Neuralink implantado no cérebro já consegue fazer movimentar o cursor na interface de um computador apenas com o pensamento, afirmou o bilionário Elon Musk na noite de segunda-feira, 19.

O empresário é dono da Neuralink, startup de neurociência fundada em 2016 com o objetivo de desenvolver chips cerebrais em humanos para que pessoas consigam navegar por dispositivos eletrônicos apenas com a mente, sem movimentações físicas. Musk é também dono da Tesla (de carros elétricos), Space X (de foguetes espaciais) e do X (rede social, antigo Twitter).

"O progresso é bom, e o paciente parece ter se recuperado totalmente, com efeitos neurais dos quais estamos cientes. O paciente é capaz de mover um mouse pela tela apenas pensando", declarou Elon Musk em bate-papo por voz no X Spaces, ferramenta da plataforma.

O bilionário refere-se ao primeiro paciente humano da Neuralink. Em janeiro, a startup anunciou o implante em um humano, movimento inédito na história da empresa - que, até então, só fazia testes em animais, como macacos e porcos. O empreendimento surgiu após a companhia receber aval da agência reguladora dos Estados Unidos, em maio de 2022.

Segundo Musk, o objetivo da Neuralink é permitir que o paciente consiga clicar em botões e movimentar o cursor em várias direções na interface do computador. "Estamos tentando fazer com que o maior número possível de botões seja pressionado pelo pensamento. É nisso que estamos trabalhando atualmente", disse.

O chip cerebral da Neuralink chama-se Telephaty (telepatia, em tradução livre) e permite que um humano controle um computador ou celular com o pensamento. A cirurgia é feita por um robô, capaz de implantar fios ultrafinos no cérebro dos pacientes.

A startup afirma que, no início, o foco da Neuralink deve ser inserir os chips em pessoas com movimentação reduzida.

Em 2021, a Neuralink afirmou que macacos estavam conseguindo jogar jogos como pongue com a mente.