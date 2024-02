Reynaldo Gianecchini interpretará drag queen no musical de Priscilla, a Rainha do Deserto

Reservem a data no calendário! A versão nacional do musical Priscilla, a Rainha do Deserto estreia no dia 07 de junho de 2024, no Teatro Bradesco, em São Paulo, e acaba de confirmar um elenco promissor para o espetáculo. Nesta terça-feira, dia 20, as redes oficias da peça anunciaram os atores Reynaldo Gianecchini e Diego Martins como protagonistas, além de Verónica Vallentino e Wallie Ruy.

Dando vida ao personagem Mitzi/Tick, uma das drag queens da trama, Gianecchini está, atualmente, fazendo bastante sucesso longe da TV aberta. Além da estreia no musical teatral, o ator ainda é um do principais nomes da mais nova temporada na série de sucesso da Netflix, Bom Dia, Verônica, como o vilão Matias.

Já o ator - e drag queen - Diego Martins segue para novo desafio após o sucesso do personagem Kevinho na novela última novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão. Vale notar que o famoso já participou de diversos programas musicais. Um exemplo notário foi o Queen Stars Brasil, da HBO Max, onde venceu a competição.

Para quem não sabe, Priscilla, a Rainha do Deserto é uma adaptação do filme original australiano lançado em 1994. A produção tinha Hugo Weaving, ator conhecido por estrear em produções como V de Vingança e Matrix, no papel que será vivido por Gianecchini. No geral, a produção conta a história de duas drag queens e uma transexual contratadas para fazer um show em um resort na cidade de Alice Springs, no meio deserto da Austrália.

O trio cruza o deserto numa viagem a bordo de Priscilla, o ônibus que conduz o grupo, acompanhados por uma trilha sonora que inclui diversos sucessos, como: I Will Survive, One Way Or Another, Go West e Mamma Mia.

Os ingressos para o musical já começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira, dia 26.