Lula se reúne com Nísia Trindade após cobrança de Lira sobre emendas da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá, nesta terça-feira, 20, a primeira reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, depois da cobrança pública assinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outros deputados sobre o pagamento de emendas pela pasta. De acordo com apuração do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lula e a ministra devem tratar sobre a liberação de emendas.

No início do mês, o presidente da Câmara e líderes partidários decidiram pedir à ministra da Saúde esclarecimentos sobre a liberação de emendas feitas no ano passado. As assinaturas foram recolhidas em 6 de fevereiro, durante reunião na Residência Oficial da Câmara.

As reclamações sobre as liberações de emendas e a falta de cumprimento de acordo por parte do governo aumentaram a tensão entre Lira e o Palácio do Planalto. As reclamações do alagoano recaem, principalmente, sobre a condução do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na segunda-feira, 19, o Broadcast Político revelou que o assessor especial para assuntos parlamentares da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), o ex-deputado Gilmar Machado (PT-MG), intermediou o envio de R$ 611 mil do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com recursos remanescentes do antigo orçamento secreto, para o município de Capinópolis (MG), que tem cerca de 14 mil habitantes. A liberação do valor foi capitalizada por uma aliada de Machado, Carol Bernadeli, filiada ao PV e pré-candidata à prefeitura da cidade, o que alimentou um embate político local.

Além de tratar de emenda, a expectativa é que Lula e a ministra debatam sobre a ida do presidente a Niterói, no Rio de Janeiro, prevista para sexta-feira, 23. De acordo com previsão da semana divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula deve participar de conclusão da obra da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense.