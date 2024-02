Fã de Friends, Fabiana Justus fica surpresa ao perceber interação com Jennifer Aniston nas redes sociais

Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores uma interação inesperada que teve com Jennifer Aniston nas redes sociais. Internada para focar em seu tratamento contra a leucemia, a filha de Roberto Justus contou que estava passando boa parte do tempo revendo a série Friends, e então foi surpreendida ao ver que a intérprete de Rachel havia curtido uma publicação sobre ela nas redes sociais.

Pode parecer nada demais para alguns, mas para mim significou muito, escreveu Fabiana.

Para tentar chamar a atenção de Jennifer, Justus foi até a última publicação da atriz e deixou um comentário. O texto dizia:

Olá Jennifer! Não tenho certeza se essa mensagem vai chegar até você, mas tenho que lhe dizer, a Vogue Brasil postou sua curtida na publicação @goodnews_movement sobre eu e meu filho reunidos durante meu tratamento contra o câncer. Já estou no hospital há 29 dias, e algo que me distraiu muito e me diverte muito durante tudo é assistir Friends. Então você tem me dado forças sem sequer saber! Hoje acordei com as notícias da Vogue Brasil e para mim foi um momento tão feliz! Eu te admiro desde os anos 90. Obrigado! Obrigado! Espero que consigas ler esta mensagem.

Será que Fabiana conseguirá ser notada?