Ex-Paquita, cantora e atriz... Conheça mais sobre Giselle De Prattes, atual sogra de Sabrina Sato

Que Sabrina Sato assumiu o romance com Nicolas Prattes, que é 17 anos mais novo que ela, não é novidade para ninguém, não é? Mas, você sabia que com o novo namoro, a apresentadora acabou se tornando nora de uma cantora, atriz e ex-Paquita que tem a mesma idade que ela? Pois é, estamos falando de Giselle De Prattes, mãe de Nicolas.

Giselle, que é super próxima do filho, começou sua carreira como assistente de palco da Xuxa, em 2000. Foi nessa mesmo época, inclusive, que ela engravidou de Nicolas. Apesar de ter sido um momento conturbado em sua vida, ela relembra com carinho do tempo que passou trabalhando para a Rainha dos Baixinhos.

Quando o documentário de Xuxa foi lançado no Globoplay, Giselle escreveu nas redes sociais:

Tive a honra de ser uma testemunha ocular do que ela causava nas pessoas, nos fãs e, principalmente, como ela sempre tratou as pessoas, a forma humana e muito respeitosa com o seu público (...). Além de ser a fada dos meus sonhos, ela também me ensinou a ser a senhora da minha presença, a ter responsabilidade sobre o meu brilho.

Como atriz, Giselle participou de outras produções da Globo, como a novela Verão 90 e Malhação: Toda Forma de Amar. Já no teatro, ela esteve em Os Saltimbancos Trapalhões.

Na carreira de cantora, Giselle foi backing vocal da banda Vitória Régia, chegando a trabalhar com Tim Maia, Jorge Vercillo e Araketu.

Na vida pessoal, ela é atualmente casada com Edson Bregolato, e é mãe de Maria Fernanda, de 14 anos de idade. Diferente da filha caçula, Nicolas é filho de Felipe Pires.