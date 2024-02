Fonte próxima a Jade Magalhães afirma que Luan Santana foi quem correu atrás da designer

Voltou atrás da ex? Como você acompanhou, Luan Santana reatou o namoro com Jade Magalhães, com quem namorou durante 13 anos e até chegou a noivar, porém, em 2020, anunciou o término. O cantor até chegou a noivar novamente, com a modelo Izabela Cunha, mas também não deu certo e acabou, em 2023. E segundo o que uma fonte próxima de Luan contou ao jornal Extra, foi ele quem correu atrás de Jade.

O Portal Leo Dias anunciou que o sertanejo e a designer estavam curtindo alguns dias no México, e até recebeu uma foto dos dois juntos durante a viagem. Além disso, Jade voltou a interagir com o músico nas redes sociais.

Segundo o jornal Extra, uma fonte próxima ao cantor confirmou a volta do casal:

- Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar, revelou.

A mesma fonte ainda acrescentou que logo o casal fará um anúncio oficial do reatamento será feito em breve.

Uma outra pessoa que conhece Jade revelou ao mesmo veículo que foi ele quem correu atrás da designer:

- Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar, disse.

Luan Santana e Jade Magalhães terminaram o noivado em 2020 após 12 anos de relacionamento. Em 2021, ele começou a namorar a modelo Izabela Cunha, da qual também ficou noivo. Após o término, ele viveu um susposto affair com Yasmin Brunet. Jade nunca foi vista com outro homem publicamente após o término com o artista.