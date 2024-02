Haddad vai para reunião no Palácio do Planalto com Lula e CEO do Citibank

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da Pasta no período da tarde desta terça-feira, 20, para participar de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a CEO Global do Citibank, Jane Fraser. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, há expectativa de que Haddad e Lula conversem a sós entre esta reunião e a próxima agenda do presidente, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Como o próprio ministro já havia adiantado na segunda-feira, 19, ele está afinando as prioridades do governo no Congresso com o presidente.

Esse processo inclui a medida provisória que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento, o que enfrenta resistências por parte de parlamentares.

Mais cedo, Haddad já havia discutido o tema em encontro em que também estiveram presentes o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, outros ministros e representantes do Congresso.