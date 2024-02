Brasileira passa por julgamento após enviar mais de oito mil cartas em um mês a Harry Styles

Uma brasileira acusada de perseguir Harry Styles teria chegado a entregar mais de oito mil cartas e cartões de casamento para a casa do cantor em um espaço de tempo de apenas um mês. Segundo informações do Daily Mail, Myra Carvalho tem 35 anos de idade, tem um companheiro no Brasil e ficou hospedada em um albergue londrino enquanto enviava as correspondências.

A moça teria expressado impulsos sexuais pelo artista. Em uma audiência de preparação para o julgamento, os pais de Myra chegaram a chorar ao ver uma videochamada da filha na prisão. A advogada Clementine Simon disse que o médico da brasileira acredita que ela tivesse sofrido um episódio maníaco.

Quando Myra compareceu ao tribunal de magistrados de Highbury Corner no dia 23 de janeiro foi ouvido que ela seguiu uma conduta ? nomeadamente assédio ? que equivalia a perseguição, causando grave alarme ou angústia. A juíza Karim Ezzat enviou o caso para ser ouvido no Harrow Crown Court no dia 19 de abril.

O The Sun informa ainda que as ações da moça tiveram um efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia-a-dia de Harry a brasileira sabia, ou deveria saber, que sua conduta causaria alarme ou angústia ao cantor.