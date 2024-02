Mãe de Davi é criticada após falar da amizade do filho com Isabelle no BBB24: Totalmente desnecessária e desrespeitosa

Cheiro de polêmica no ar! Elisângela, mãe de Davi do BBB24, deu o que falar após gravar um vídeo falando sobre a amizade do seu filho com a participante Isabelle. Os dois, vale pontuar, entraram juntos no confinamento e se tornaram grandes amigos.

Na gravação, Elisângela pede para que Deus ajude o filho a ser forte, já que a sister é muito bonita.

- Por onde tenho passado homens e mulheres estão dizendo não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, dizem os homens. As mulheres têm dito assim: eu teria ido lá e arrancado (do confinamento), as malas dele estariam prontas. E eu aqui ouvindo e vendo, Davi tem sido forte.

No final, a mãe de Davi citou Mani, sua nora:

- Vamos orar, pra Deus sustentar o Davi porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve tá aí sofrendo, porque eu estaria arrancando os meus cabelos (...) Mani, calma calabreso, vai orar calabreso que o negócio tá sério.

Claro que o vídeo repercutiu e rapidamente alguns internautas criticaram Elisângela:

A senhora vai acabar prejudicando seu filho, disse uma.

Eu sempre te defendo, mas a senhora está sendo totalmente desnecessária e desrespeitosa não somente com sua nora, como com a Isabele também, comentou uma segunda.

Eita!

Após toda a repercussão, Mani usou as suas redes sociais para fazer uma postagem, mas evitou citar nomes. Na postagem, a namorada de Davi agradeceu o carinho e citou o que aprendeu com a sua família:

Sempre acreditei na minha força, no meu trabalho, no afeto, e nos princípios da família Rego fundamentados por Painho e Mainha. Obrigada por mais uma manhã de trabalho. Gratidão a todos que estão vindo prestigiar o meu trabalho com um abraço e experimentando o X-CALABRESO! Estamos juntos Davi e Mani. Mani e Davi.