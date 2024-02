Reunião das 16h com Haddad sai da agenda de Lula; entra ministra Nísia Trindade

A reunião reservada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu da agenda oficial da Presidência da República. Inicialmente, o encontro desta terça-feira, 20, estava previsto às 16h.

Na segunda-feira, 19, Haddad afirmou que iria se reunir com Lula hoje para tratar sobre as pautas prioritárias do governo no Congresso em 2024, que incluiria o debate sobre a desoneração da folha de pagamento. Após o encontro desta manhã, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo ainda está aberto à negociação sobre a desoneração e não descarta o envio de um Projeto de Lei (PL).

A agenda da Presidência foi atualizada nesta terça-feira no começo da tarde. Substituindo a reunião com Haddad, foi incluído um encontro com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Apesar da saída da reunião com Haddad às 16h, o ministro da Fazenda estará no Palácio do Planalto em reunião com Lula e a CEO Global do Citibank, Jane Fraser, às 15h. Neste encontro, também participam o CEO do Citibank para América Latina, Julio Figueroa, e o presidente do Citi no Brasil, Marcelo Marangon.