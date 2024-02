6º Baep da PM comemora cinco anos de atuação em S.Bernardo

O 6º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, em São Bernardo, comemorou nesta terça-feira cinco anos de atuação. A solenidade foi conduzida pelo comandante interino do 6º Baep, major Anderson Savedra da Silva, e contou com a participação do comandante geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas.

“Hoje é um dia de celebração, de cinco anos, meia década, de prestação de serviço para toda comunidade do Grande ABC. Temos homens de honra que diuturnamente prestam seu melhor, para evitar o mal e combater o ultracrime”, discursou Savedra. A unidade fica instalada na Avenida Redenção, no bairro Jardim do Mar.

A solenidade contou com apresentação da banda da Polícia Militar e discursos de valorização do trabalho da corporação. Savedra também ressaltou o apoio que o 6º Baep vem prestando junto à Operação Escudo, deflagrada na Baixada Santista após a morte de policiais militares - o último deles, Samuel Wesley Cosmo, no início do mês, durante patrulhamento em Santos.

“Temos feito operações conjuntas com o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, apoiando a Operação Escudo e contando com o precioso apoio do nosso CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis), coronel Luiz Fernando Alves”, destacou Savedra.

Os delegados seccionais de Santo André, José Alves Cardoso, e de São Bernardo, Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, além do presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), do vereador Paulo Chuchu (PRTB), também de São Bernardo, do vereador Cabo Angelo (sem partido), de Diadema, e do deputado federal Coronel Telhada (PP) compareceram à festividade.