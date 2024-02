Livro com dedicatória de Martin Luther King é leiloado por R$ 173 mil após 66 anos

O exemplar do livro Stride Toward Freedom: The Montgomery Story, de Martin Luther King, com assinatura e dedicatória única do ativista, feita em 1958, está sendo leiloado por cerca de R$ 173 mil, nos Estados Unidos. A dedicatória especial foi feita, na época, para a enfermeira Gwen Brown, que cuidou de Martin após uma tentativa de assassinato.

O ativista foi apunhalado por Izola Curry no lado esquerdo do peito com um abridor de cartas de aço, enquanto participava de uma sessão de autógrafos no Harlem, Nova York, em 20 de setembro de 1958. Após a tentativa, Luther King foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia de cerca de duas horas, segundo o Instituto de Pesquisa e Educação Martin Luther King da Universidade de Stanford. "Se o Sr. King tivesse espirrado ou tossido, a arma teria penetrado a artéria aorta. Ele esteve a um espirro da morte", conta o médico que o operou na ocasião.

Gwen Brown, enfermeira que ajudou Martin Luther King durante a sua recuperação, recebeu um exemplar do livro do ativista com uma dedicatória especial, agradecendo-a pelos cuidados: "Com os melhores desejos e apreciação genuína pela atenção que me deu como uma de minhas enfermeiras durante o meu período no Hospital de Harlem", escreveu ele, seguido de sua famosa assinatura. O livro está sendo oferecido por 35 mil dólares (cerca de R$ 173 mil, na cotação atual) no leilão virtual Moments in Time.