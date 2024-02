Em Israel, ministro insiste que Lula deve pedir desculpas aos judeus por fala sobre Holocausto

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva peça desculpas aos judeus por seus comentários, de acordo com mensagem distribuída pelo representante do governo israelense no X, o antigo Twitter. No domingo, 18, o presidente brasileiro comparou a atuação do Exército israelense em Gaza com o genocídio que ocorreu no Holocausto, quando o regime nazista, na Segunda Guerra, matou milhões de judeus.

"Milhões de judeus em todo mundo estão à espera do seu pedido de desculpas", diz a mensagem. "Como ousa comparar Israel a Hitler?", questiona o ministro em seu registro no X. "É necessário lembrar o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades", continua a mensagem de Katz.

Na segunda-feira, 19, o ministro israelense disse que Israel não vai perdoar, nem esquecer a declaração de Lula. Ele mostrou ainda ao embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, testemunhos registrados no museu do Holocausto.